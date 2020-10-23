Степанов розповів, за якої умови в Україні повернуть жорсткий карантин

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що система мобільних шпиталів в Україні розгортатиметься у разі реєстрації 15 тисяч хворих на COVID-19 за добу. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Відповідну заяву Степанов зробив на онлайн-брифінгу 23 жовтня.

За його словами, якщо кількість нових випадків COVID-19 сягне 15 тис. на добу, то Україна буде змушена повернутись до жорсткого карантину та відповідних обмежень.

«В такому випадку дійсно розгорнеться система роботи мобільних госпіталів. Відбудеться повна мобілізація наших лікарів, медичних працівників, включно з лікарями-інтернами, які можуть працювати виключно під керівництвом лікаря»,

- зауважив Степанов.

Крім того, міністр також зазначив, якщо в Україні кількість хворих на COVID-19 становитиме 10 тис. за добу, то мобільні шпиталі почнуть розгортатись в деяких регіонах.

В Україні станом на ранок 23 жовтня зареєстровано 330 тис. 396 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 тис. 164 летальних, 137 тис. 578 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 7 тис. 517 нових випадків.

Раніше у МОЗ заявляли, що повернуть жорсткий карантин, якщо в Україні буде по 11 тисяч нових випадків коронавурусу щодня.