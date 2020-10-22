Зеленський підписав закон про «Пакунок малюка»

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" замість грошової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень. Верховна рада ухвалила його на засіданні 30 вересня, прийнявши у другому читанні та в цілому, повідомляє NNS з посиланням на Суспільне, яке посилається на сайт президента.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" № 930-ІХ",

– йдеться у повідомленні.

30 вересня за законопроєкт №3006а проголосували 264 депутати.

"Пакунок малюка" запровадили ще у 2018 році, але в липні 2020-го його замінили на цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Передбачалося, що громадянам, у яких народилась дитина, буде видана соціальна картка у "ПриватБанку" зі спеціальними режимами використання. До реалізації проєкту були залучені заклади роздрібної торгівлі, які також мали забезпечувати цільове використання коштів грошової компенсації.

Відповідно до законопроєкту, на законодавчому рівні до видів державної допомоги сім'ям з дітьми віднесено видачу одноразової натуральної допомоги у вигляді бейбі-боксу. Вони будуть видаватися в закладах охорони здоров'я (пологовому будинку або пологовому відділенні, перинатальному центрі, неонатальному центрі — ред.) незалежно від форми власності та підпорядкування.

Вартість і комплектація "пакунку малюка" затверджується Міністерством соціальної політики. Бейбі-бокс надається в термін, що не перевищує 30 календарних днів з дня народження дитини.

Що передувало:

Кабінет міністрів 29 липня ухвалив постанову, згідно з якою замість "пакунка малюка" породіллям будуть видавати соціальну банківську картку з 5 тисячами гривень на рахунку.

Після цього дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав український уряд зберегти програму "пакунок малюка" у такому вигляді, якому він є. За даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу, у вигляді пакунків. Там наголошують, що ця програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу.

Влітку 2020 року повідомлялося, що у багатьох пологових будинках в Україні вже закінчилися пакунки малюка або скоро закінчаться, а нові не закупили.

До "пакунку" входили засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі з догляду за немовлям.

17 вересня Рада прийняла за основу законопроєкт про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

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