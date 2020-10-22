Видавництво Vivat надрукує ще 15 тисяч примірників книги про Стуса

- 22 жовт. 2020
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Видавництво Vivat надрукує ще 15 тисяч примірників книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», яку вимагав заборонити політик Віктор Медведчук. Про це NNS повідомляє з посиланням на пост засновниці видавництва Юлії Орлової написала у Фейсбуці.
За словами Юлії Орлової, друк книжок почався 21 жовтня.
«У нас і наших контрагентів були залишки книги, але після рішення суду вони їх швидко розкупили. Замовлення надходять постійно, тому зараз ми друкуємо 15000, а там подивимося»,
— сказала Орлова.
Нагадаємо,Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження тиражу книги історика та журналіста Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» без дозволу Віктора Медведчука. Суд визнав, що деякі фрази у книзі «порушують честь та гідність».
Vivat в свою чергу подає апеляцію на рішення суду.