Медикам підвищать зарплату: президент озвучив суму

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент України в черговий раз анонсував підвищення зарплат медикам. Про це NNS повідомляє, посилаючись на онлайн-засідання Верховної Ради 20 жовтня, у якому взяв участь голова держави.

Зарплати лікарів в Україні в 2021 році зростуть до 25 тисяч гривень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

Зарплата лікарів у 2021 році зросте до 20-25 тисяч гривень. Зарплата медсестер - до 15 тис. гривень, а молодшого медичного персоналу - до 10-12 тисяч гривень,

— сказав Зеленський.

За його словами, цьому не завадять проблеми проведення медичної реформи та коронакриза.

Раніше ми повідомляли: Степанов розповів, коли в Україні введуть жорсткий карантин