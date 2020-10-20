ВР ухвалила план боротьби з коронавірусом: що він передбачає

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Верховна Рада підтримала постанову «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз». «За» відповідне рішення проголосували 308 народних депутатів, повідомляє NNS з посиланням на detector.media.

Головна мета документу - запобігання стрімкому поширенню коронавірусу в Україні, а також забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

Для цього передбачається:

забезпечення ефективної безоплатної діагностики та тестування на COVID-19;

відновлення системи невідкладної медичної допомоги — медичних бригад мінімального складу (водій + лікар загальної практики), забезпечених спеціалізованим медичним автотранспортом, засобами індивідуального захисту, медичними виробами та протоколами лікування, які надаватимуть медичну допомогу хворим із коронавірусом за місцем проживання;

реагування на виклик та відвідання пацієнта вдома має здійснюватися медичною бригадою у термін до 6 годин.

підсилити соціальний захист медичних працівників, а також немедичних працівників, які є учасниками процесу надання допомоги хворим, — їм додатково будуть доплачувати до 300% заробітної плати;

забезпечити надання соціальної підтримки пацієнтів, а також стале функціонування системи екстреної медичної допомоги;

кадрове забезпечення потреб системи охорони здоров’я в епідеміологах, гігієністах та фахівцях з лабораторної діагностики; відновлення системи протиепідемічного захисту та розбудови мережі інфекційних лікарень;

створення вітчизняного виробництва діагностичних тест-систем, лікарських засобів та імунобіологічних препаратів для діагностики, лікування та профілактики COVID-19;

ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію для прямого зв’язку з державою громадян, які мають симптоми або хворіють на коронавірус.

Також Верховна Рада рекомендувала президенту України утворити Національний штаб протидії COVID-19 та очолити його для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби в Україні.

Як зазначається в документі, задля фінансування цих заходів буде перерозподілено кошти загального фонду державного бюджету України на 2020 рік, а також виділять гроші з Фонду боротьби з коронавірусом.

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