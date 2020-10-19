Укрзалізниця закрила продаж квитків на дев’яти станціях

- 19 жовт. 2020
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Укрзалізниця не продаватиме з 19 жовтня квитки на потяги до дев’яти міст, які потрапили у червону зону карантину. Про це NNS повідомляє з посиланням на Факти.
Потяги проїдуть через ці станції без посадки пасажирів, водночас висадка буде в установленому порядку.
Перевізник виконує рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відправила у червону зону карантину дев’ять українських міст.
Буде закритий продаж квитків зі станцій:
- Івано-Франківськ;
- Дубно;
- Здолбунів;
- Тернопіль;
- Хмельницький;
- Славута-1;
- Волочиськ;
- Дунаївці;
- станція ім. Т.Шевченка.
Уже придбані квитки пасажир може здати навіть за годину до відправлення поїзда.