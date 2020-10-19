Укрзалізниця закрила продаж квитків на дев’яти станціях

19 жовт. 2020
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Укрзалізниця не продаватиме з 19 жовтня квитки на потяги до дев’яти міст, які потрапили у червону зону карантину. Про це NNS повідомляє з посиланням на Факти.

Потяги проїдуть через ці станції без посадки пасажирів, водночас висадка буде в установленому порядку.

Перевізник виконує рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відправила у червону зону карантину дев’ять українських міст.

Буде закритий продаж квитків зі станцій:

  • Івано-Франківськ;
  • Дубно;
  • Здолбунів;
  • Тернопіль;
  • Хмельницький;
  • Славута-1;
  • Волочиськ;
  • Дунаївці;
  • станція ім. Т.Шевченка.

Уже придбані квитки пасажир може здати навіть за годину до відправлення поїзда.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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