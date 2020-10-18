Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 жовтня

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18 жовтня (станом на 9:00) в Україні 298 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 607 летальних (+90 за добу), 125 377 пацієнтів одужали (+1 264). Загалом проведено 2 793 290 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України і телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 5 231 новий випадок. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1. Місто Київ — 30 463 особи інфіковані за весь час (+453 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

2. Харківська область — 28 518 (+589).

3. Львівська область — 24 844 (+305).

4. Одеська область — 18 729 (+210).

5. Чернівецька область — 17 659 (+209).

6. Тернопільська область — 17 361 (+201).

7. Івано-Франківська область — 16 580 (+203).

8. Рівненська область — 15 882 (+236).

9. Київська область — 12 684 (+245).

10. Закарпатська область — 11 736 (+110).

11. Дніпропетровська область — 10 933 (+212).

12. Волинська область — 10 830 (+148).

13. Хмельницька область — 10 818 (+338).

14. Житомирська область — 9787 (+248).

15. Сумська область — 8850 (+326).

16. Вінницька область — 8356 (+123).

17. Донецька область — 7007 (+231).

18. Черкаська область — 6762 (+143).

19. Чернігівська область — 6686 (+104).

20. Запорізька область — 6365 (+106).

21. Полтавська область — 5877 (+139).

22. Миколаївська область — 5687 (+120).

23. Херсонська область — 2472 (+92).

24. Луганська область — 2422 (+88).

25. Кіровоградська область — 1564 (+52).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 жовтня до Центру надійшло 5 068 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 368 712 повідомлень про підозру на COVID-19.

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