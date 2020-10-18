Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 жовтня

- 18 жовт. 2020
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18 жовтня (станом на 9:00) в Україні 298 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 5 607 летальних (+90 за добу), 125 377 пацієнтів одужали (+1 264). Загалом проведено 2 793 290 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України і телеграм-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 5 231 новий випадок. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- 1. Місто Київ — 30 463 особи інфіковані за весь час (+453 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- 2. Харківська область — 28 518 (+589).
- 3. Львівська область — 24 844 (+305).
- 4. Одеська область — 18 729 (+210).
- 5. Чернівецька область — 17 659 (+209).
- 6. Тернопільська область — 17 361 (+201).
- 7. Івано-Франківська область — 16 580 (+203).
- 8. Рівненська область — 15 882 (+236).
- 9. Київська область — 12 684 (+245).
- 10. Закарпатська область — 11 736 (+110).
- 11. Дніпропетровська область — 10 933 (+212).
- 12. Волинська область — 10 830 (+148).
- 13. Хмельницька область — 10 818 (+338).
- 14. Житомирська область — 9787 (+248).
- 15. Сумська область — 8850 (+326).
- 16. Вінницька область — 8356 (+123).
- 17. Донецька область — 7007 (+231).
- 18. Черкаська область — 6762 (+143).
- 19. Чернігівська область — 6686 (+104).
- 20. Запорізька область — 6365 (+106).
- 21. Полтавська область — 5877 (+139).
- 22. Миколаївська область — 5687 (+120).
- 23. Херсонська область — 2472 (+92).
- 24. Луганська область — 2422 (+88).
- 25. Кіровоградська область — 1564 (+52).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 жовтня до Центру надійшло 5 068 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 368 712 повідомлень про підозру на COVID-19.