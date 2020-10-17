Як проголосувати на місцевих виборах на самоізоляції

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Стало відомо, як проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня виборцю, який перебуває на самоізоляції. Про це NNS повідомляє з посиланням на Судово-юридичну газету в Україні.

Для цього необхідно подати заяву в територіальну виборчу комісію до 23 жовтня. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційному брифінгу у суботу, 17 жовтня.

«Їм рекомендується здійснювати голосування за місцем перебування. Необхідно до 20:00 23 жовтня подати заяву з доданою довідкою медичної установи про стан здоров'я. Це необхідно, щоб відповідна виборча дільниця прийняла рішення щодо їх включення до списку виборців для голосування за місцем перебування. Лікар або заклад охорони здоров'я може вам видати або виписку з карти амбулаторного хворого, або виписку з реєстру медичних записів про направлення і рецептів електронної системи МОЗ. Або той, або той документ»,

- пояснив Степанов.

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