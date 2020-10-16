Усі аеропорти України скоро прийматимуть застосунок "Дія" - Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації очікують, що скоро всі аеропорти України прийматимуть паспорти в мобільному застосунку "Дія".

Про це повідомив перший заступник міністра відомства Олексій Вискуб, з посиланням на Інтерфакс-Україна передає Економічна правда, інформує NNS.

"Ми завершуємо роботу з аеропортами. Більшість аеропортів активно приймають "Дію". Це і "Бориспіль", і "Жуляни", і Харківський аеропорт, Львівський аеропорт. Завершуємо роботу з аеропортами Дніпра та Івано-Франківська.

У нас поки що там "Дію" не приймають, але ми продовжуємо цю роботу. Очікуйте окремих повідомлень, і скоро всі аеропорти точно працюватимуть із мобільним застосунком",