Усі аеропорти України скоро прийматимуть застосунок "Дія" - Мінцифри

- 16 жовт. 2020
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У Міністерстві цифрової трансформації очікують, що скоро всі аеропорти України прийматимуть паспорти в мобільному застосунку "Дія".
Про це повідомив перший заступник міністра відомства Олексій Вискуб, з посиланням на Інтерфакс-Україна передає Економічна правда, інформує NNS.
"Ми завершуємо роботу з аеропортами. Більшість аеропортів активно приймають "Дію". Це і "Бориспіль", і "Жуляни", і Харківський аеропорт, Львівський аеропорт. Завершуємо роботу з аеропортами Дніпра та Івано-Франківська.
У нас поки що там "Дію" не приймають, але ми продовжуємо цю роботу. Очікуйте окремих повідомлень, і скоро всі аеропорти точно працюватимуть із мобільним застосунком",
— сказав він під час брифінгу в п'ятницю.
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