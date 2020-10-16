Єдиний курсант, що вижив під час авіакатастрофи, розповів про плани на майбутнє

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Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба В’ячеслав Золочевський поділився своїми планами на майбутнє. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

20-річний хлопець планує продовжити навчання після повернення з лікарні.

За повідомленням, начальник ХНУПС Олександр Турінський передав хлопцю медаль «За військову службу Україні», якою його 6 жовтня нагородив президент Володимир Зеленський.

«Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраним фахом. У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я наздоганятиму навчальну програму»,

– сказав Золочевський.

Він подякував лікарям і всім, хто переймався його здоров’ям та підтримував його родину.

В’ячеслав Золочевський – єдиний вцілілий в авіакатастрофі військового літака Ан-26 поблизу Чугуєва 25 вересня. Військовий журналіст Юрій Бутусов повідомляє, що хлопця викинуло з уламків літака, коли той вдарився об землю. Тому очевидці і говорили, що він вистрибував з літака. Курсант не отримав ні опіків, ні переломів. Це диво на мільйон – зазначив Бутусов.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 осіб – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. 25 із них загинули на місці, ще один помер згодом у лікарні.

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