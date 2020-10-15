У ЗСУ розповіли про плани відмовитися від призову в армію

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У довгостроковій перспективі в Україні має бути вибудована така система, щоб кожен громадянин міг у разі потреби захистити свій дім і свою країну, а також надати першу медичну допомогу, після цього держава зможе повністю відмовитися від призову на строкову службу.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в ефірі телеканалу "Україна", передає Українська правда, інформує NNS.

"Чи планує армія взагалі відмовлятися від призову - ви знаєте, у нас є в перспективі таке бачення. Але це може бути тільки тоді, коли в нас буде система підготовки резерву. Якщо ми створимо таку систему роботи, щоб кожен біля свого дому був мінімально готовий захистити його",

— сказав Хомчак.

За його словами, громадяни мають навчитися надавати собі та оточуючим першу медичну допомогу в разі потреби, що має допомогти рятувати життя.

Головнокомандувач ЗСУ визнав, створення такої системи займе не один рік, але вже зараз у Збройних силах є розуміння, якою така система має бути:

"Такі системи потребують фінансування, підготовки кадрів, починаючи від звичайних цивільних громадян і до голів громад та вищого керівництва держави. Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності".

Також Хомчак додав, що цього року було зменшено кількість призовників, зараз армія укомплектована повністю і ЗСУ вже ставить питання не просто укомплектувати ряди контрактниками, а перейти на якісно новий рівень:

"Ми розуміємо, що коли буде якість, тоді буде зовсім інший підхід до виконання бойових завдань і до повсякденної діяльності, і взагалі до статусу військового".

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