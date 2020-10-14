У Києві проходить марш до Дня Захисника України (наживо)

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У Києві проходить щорічний марш до Дня захисника України, який відзначають сьогодні, 14 жовтня. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське, яке веде пряму трансляцію з місця події.

Цього року, як і попередні рази, захід починається з мітингу біля пам'ятника Тарасу Шевченку в центі столиці. Учасники пройдуть Хрещатиком до Майдану Незалежності, а далі рушать на Банкову до Офісу президента.

Серед організаторів заходу — праві партії «Свобода», «Нацкорпус» та «Правий Сектор», а також низка ветеранських організацій.

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