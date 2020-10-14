Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 жовтня

14 жовт. 2020
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14 жовтня (станом на 9:00) в Україні 276 1777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 229 летальних (+107 за добу), 118 699 пацієнти одужали (+2137). Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 5 590 нових випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Місто Київ — 28 512 осіб інфіковані за весь час (+422 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Харківська область — 26 262 (+637).
  • Львівська область — 23 474 (+345).
  • Одеська область — 17 349 (+302).
  • Чернівецька область — 16 828 (+179).
  • Тернопільська область — 16 478 (+228).
  • Івано-Франківська область — 15 765 (+185).
  • Рівненська область — 15 026 (+158).
  • Київська область — 11 751 (+226).
  • Закарпатська область — 11 169 (+127).
  • Волинська область — 10 140 (+185).
  • Дніпропетровська область — 9614 (+342).
  • Хмельницька область — 9491 (+261).
  • Житомирська область — 8861 (+200).
  • Вінницька область — 7845 (+119).
  • Сумська область — 7712 (+227).
  • Донецька область — 6247 (+286).
  • Черкаська область — 6047 (+198).
  • Чернігівська область — 6038 (+226).
  • Запорізька область — 5900 (+138).
  • Полтавська область — 5093 (+187).
  • Миколаївська область — 5052 (+185).
  • Херсонська область — 2112 (+88).
  • Луганська область — 2015 (+98).
  • Кіровоградська область — 1396 (+41).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 жовтня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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