Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 жовтня

- 14 жовт. 2020
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14 жовтня (станом на 9:00) в Україні 276 1777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 229 летальних (+107 за добу), 118 699 пацієнти одужали (+2137). Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 5 590 нових випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Місто Київ — 28 512 осіб інфіковані за весь час (+422 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Харківська область — 26 262 (+637).
- Львівська область — 23 474 (+345).
- Одеська область — 17 349 (+302).
- Чернівецька область — 16 828 (+179).
- Тернопільська область — 16 478 (+228).
- Івано-Франківська область — 15 765 (+185).
- Рівненська область — 15 026 (+158).
- Київська область — 11 751 (+226).
- Закарпатська область — 11 169 (+127).
- Волинська область — 10 140 (+185).
- Дніпропетровська область — 9614 (+342).
- Хмельницька область — 9491 (+261).
- Житомирська область — 8861 (+200).
- Вінницька область — 7845 (+119).
- Сумська область — 7712 (+227).
- Донецька область — 6247 (+286).
- Черкаська область — 6047 (+198).
- Чернігівська область — 6038 (+226).
- Запорізька область — 5900 (+138).
- Полтавська область — 5093 (+187).
- Миколаївська область — 5052 (+185).
- Херсонська область — 2112 (+88).
- Луганська область — 2015 (+98).
- Кіровоградська область — 1396 (+41).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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