Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 жовтня

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14 жовтня (станом на 9:00) в Україні 276 1777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 229 летальних (+107 за добу), 118 699 пацієнти одужали (+2137). Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 5 590 нових випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Місто Київ — 28 512 осіб інфіковані за весь час (+422 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Харківська область — 26 262 (+637).

Львівська область — 23 474 (+345).

Одеська область — 17 349 (+302).

Чернівецька область — 16 828 (+179).

Тернопільська область — 16 478 (+228).

Івано-Франківська область — 15 765 (+185).

Рівненська область — 15 026 (+158).

Київська область — 11 751 (+226).

Закарпатська область — 11 169 (+127).

Волинська область — 10 140 (+185).

Дніпропетровська область — 9614 (+342).

Хмельницька область — 9491 (+261).

Житомирська область — 8861 (+200).

Вінницька область — 7845 (+119).

Сумська область — 7712 (+227).

Донецька область — 6247 (+286).

Черкаська область — 6047 (+198).

Чернігівська область — 6038 (+226).

Запорізька область — 5900 (+138).

Полтавська область — 5093 (+187).

Миколаївська область — 5052 (+185).

Херсонська область — 2112 (+88).

Луганська область — 2015 (+98).

Кіровоградська область — 1396 (+41).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 жовтня

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