МОН рекомендує відправити школи на канікули, а студентів на дистанційне навчання

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Міністерство освіти і науки рекомендуватиме всім закладам загальної середньої освіти почати двотижневі осінні канікули з 15 жовтня. Про це написав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі, повідомляє NNS з посиланням на даний канал.

«12 жовтня, буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти (незалежно від кольору карантинної території) щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно»,

— повідомив Шкарлет.

Окрім того, закладам профосвіти, фахової передвищої та вищої освіти будуть рекомендувати з 15 жовтня до 15 листопада перейти на дистанційну форму навчання з обов'язковим виїздом студентів з гуртожитків (при цьому необхідно буде повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків на місяць).

У свою чергу, дитячі садочки продовжуватимуть працювати у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ, повідомив С. Шкарлет.

Пізніше міністр оприлюднив нове звернення з інформацією, яка дещо протирічить попередній. Вона стосується проживання студентів у гуртожитках. Якщо раніше Шкарлет наголошував на обов’язковому їх виселенню на період дистанційного навчання, тот тут вже зазначає, що примусово ніхто нікого виселяти не буде.

«Вельмишановні студенти!

Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас із гуртожитків (і я обов`язково буду наголошувати щодо цієі позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС і Уряду). Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу.

Я розумію, що багато хто з вас вже працює і вам важливо зберегти своє місце роботи. Є серед вас і ті, чия домівка наразі на «червоній» карантинній території, а також є соціально-незахищені категорї студентів.

В офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому (окрім дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, «червоних» карантинних зон та інших) із зобов'язанням адміністрацій ЗВО щодо збереження місця проживання студента у гуртожитку та з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток коштів (у разі виїзду з гуртожитку з 15.10.20 до 15.11.20).

Прошу поставитися до рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій сьогоднішньої небезпеки поширення пандемії. Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що у гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (спільні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати тощо)»,

- написав міністр у Телеграм.

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