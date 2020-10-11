Україна готується до другої хвилі СOVID-19: нові рішення влади

- 11 жовт. 2020
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Україна готується до другої хвилі коронавірусу. Президент Володимир Зеленський під час наради дав низку доручень для боротьби з пандемією. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький у Facebook, передає NNS.
Зокрема, під час наради схвалили такі рішення:
- тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання;
- осінні канікули в школах розпочати до 15 жовтня, але точну дату мають визначити місцеві влади;
- в "червоних" і "помаранчевих" зонах вводяться обмеження роботи закладів громадського харчування, ресторанів, клубів (з 22:00 заклади повинні будуть закриватися).
Уточнюється, що в Києві, Одесі й Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.
Також для роботи в інфекційних відділеннях будуть залучені інтерни та студенти старших курсів медичних вузів.
Зазначається також, що Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) збільшить кількість ПЛР-тестів з 30-35 тисяч до 50 тисяч за добу.
Для цього уряд надав 260 млн гривень на збільшення кількості тестів на коронавірус, з яких:
- 100 млн на контрактування приватних лабораторій;
- 160 млн гривень на додаткову закупівлю реагентів та лабораторного обладнання.
Зеленський також доручив МОЗ збільшити запаси засобів індивідуального захисту і медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавіруса.
Окрім цього, необхідно підготувати відомчі лікарні та установи, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на СOVID-19, завдяки чому значно збільшитися кількість ліжкомісць.
Разом із тим Зеленський доручив вирішити проблему із забезпеченням киснем – до кінця місяця місцеві влади повинні обладнати 80% ліжкомісць із хворими COVID-19 подачею кисню.
На довершення Верховній Раді пропонується розглянути зміни в закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".
Так, підприємців, установи та організації, які пропустили в громадське приміщення або громадський транспорт людей без масок, можуть почати штрафувати. Передбачається, що штраф буде збільшено до 3400-5100 гривень.
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