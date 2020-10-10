В Україні хочуть скасувати переведення годинників

10 жовт. 2020
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Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонує відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинників. Відповідний законопроект він зареєстрував у парламенті, повідомляє NNS з посиланням на ВСВІТІ.

Документ «Про обчислення часу в Україні» було зареєстровано у п’ятницю, 9 жовтня, під №4201.

Автор законопроекту пропонує встановити і закріпити на території України єдиний київський час та відмовитися від подальшого сезонного переведення годинника.

«Прийняття закону забезпечуватиме стабільний природній цикл життєдіяльності людини, сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення»,

 – зазначив Стефанчук.

Політик також вважає, що ухвалення законопроекту позитивно вплине на відносини з ЄС, адже більшість мешканців країн Євросоюзу підтримали скасування переходу на літній та зимовий час і Європейський парламент підтримав цю ініціативу.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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