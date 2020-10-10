"Уже поздно что-то делать": врач спрогнозировал ситуацию с COVID-19 в Украине

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В Украине, скорее всего, большинство населения переболеет коронавирусом, заявил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, этот процесс уже является неуправляемым, передает NNS со ссылкой на Главред.

Медик считает, что украинцам необходимо спокойно пережить сложившуюся ситуацию с эпидемией и не нагнетать обстановку. По его словам, что-то делать с распространением коронавируса в Украине уже поздно

"Проблема действительно есть. Больных стало гораздо больше. Не говорю, что они тяжелые все, конечно, нет — но количество явно возросло... Главное, что осталось — надеяться на свой крепкий иммунитет, оснащать больницы для тяжелых пациентов и беречь врачей",

— отметил инфекционист.

В то же время он обратил внимание на то, что на самом деле все не так плохо, как кажется: "Большинство болеет очень легко".

Врач также пояснил, что в ситуации вокруг эпидемии COVID-19 главное – не поддаваться панике.

"Я противник паники. Тем более, что не вижу причины ей поддаваться. Мы хорошо лечим. Все как-то получается. Но ситуация действительно непростая...",

— добавил Дубровский.

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