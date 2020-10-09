В Україні за добу майже 6 тисяч нових випадків COVID-19 - це знову рекорд

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В Україні станом на ранок 9 жовтня 2020 року — 250 тисяч 538 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 5 804 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це знову новий рекорд!

Звертаємо увагу, в Україні за останні тижні майже кожного дня фіксується рекордна кількість хворих із COVID-19.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській області (630), Києві (567) та Одеській області (403).

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 4 779 людей (+89 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 110 650 пацієнтів (+2 417 осіб за добу).

Активних хворих в Україні на ранок 9 жовтня — 135 109.

Раніше ми писали: В Україні готують до відкриття тимчасові госпіталі для хворих на COVID-19

По областях (за кількістю інфікованих + за добу):

1. Місто Київ — 26 463 особи інфіковані за весь час (+567 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

2. Харківська область — 23 342 (+630).

3. Львівська область — 22 172 (+249).

4. Одеська область — 16 107 (+403).

5. Чернівецька область — 15 939 (+182).

6. Тернопільська область — 15 284 (+305).

7. Івано-Франківська область — 14 835 (+142).

8. Рівненська область — 13 981 (+183).

9. Київська область — 10 689 (+199).

10. Закарпатська область — 10 629 (+156).

11. Волинська область — 9373 (+174).

12. Дніпропетровська область — 8301 (+307).

13. Хмельницька область — 8062 (+330).

14. Житомирська область — 7718 (+261).

15. Вінницька область — 7331 (+134).

16. Сумська область — 6404 (+207).

17. Донецька область — 5372 (+254).

18. Черкаська область — 5349 (+196).

19. Чернігівська область — 5212 (+146).

20. Запорізька область — 5172 (+165).

21. Миколаївська область — 4293 (+139).

22. Полтавська область — 3921 (+236).

23. Херсонська область — 1714 (+78).

24. Луганська область — 1613 (+133).

25. Кіровоградська область — 1262 (+28).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Також ми повідомляли статистику станом на ранок 8 жовтня: В Україні вперше більше 5 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

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Станом на ранок 9 жовтня у світі 36,7 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом. + 348 тисяч нових випадків за добу — це знову рекорд!