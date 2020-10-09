В Україні за добу майже 6 тисяч нових випадків COVID-19 - це знову рекорд

- 09 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 9 жовтня 2020 року — 250 тисяч 538 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 5 804 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це знову новий рекорд!
Звертаємо увагу, в Україні за останні тижні майже кожного дня фіксується рекордна кількість хворих із COVID-19.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській області (630), Києві (567) та Одеській області (403).
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 4 779 людей (+89 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 110 650 пацієнтів (+2 417 осіб за добу).
Активних хворих в Україні на ранок 9 жовтня — 135 109.
Раніше ми писали: В Україні готують до відкриття тимчасові госпіталі для хворих на COVID-19
По областях (за кількістю інфікованих + за добу):
1. Місто Київ — 26 463 особи інфіковані за весь час (+567 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
2. Харківська область — 23 342 (+630).
3. Львівська область — 22 172 (+249).
4. Одеська область — 16 107 (+403).
5. Чернівецька область — 15 939 (+182).
6. Тернопільська область — 15 284 (+305).
7. Івано-Франківська область — 14 835 (+142).
8. Рівненська область — 13 981 (+183).
9. Київська область — 10 689 (+199).
10. Закарпатська область — 10 629 (+156).
11. Волинська область — 9373 (+174).
12. Дніпропетровська область — 8301 (+307).
13. Хмельницька область — 8062 (+330).
14. Житомирська область — 7718 (+261).
15. Вінницька область — 7331 (+134).
16. Сумська область — 6404 (+207).
17. Донецька область — 5372 (+254).
18. Черкаська область — 5349 (+196).
19. Чернігівська область — 5212 (+146).
20. Запорізька область — 5172 (+165).
21. Миколаївська область — 4293 (+139).
22. Полтавська область — 3921 (+236).
23. Херсонська область — 1714 (+78).
24. Луганська область — 1613 (+133).
25. Кіровоградська область — 1262 (+28).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Також ми повідомляли статистику станом на ранок 8 жовтня: В Україні вперше більше 5 тисяч нових випадків COVID-19 за добу
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Станом на ранок 9 жовтня у світі 36,7 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом. + 348 тисяч нових випадків за добу — це знову рекорд!