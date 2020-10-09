В Україні готують до відкриття тимчасові госпіталі для хворих на COVID-19

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Міністерство охорони здоров'я почало підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус. Це пов'язано зі зростанням кількості нових випадків зараження, передає Громадське, інформує NNS.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, з весни втричі (з 12 до 37 тисяч) зросла кількість ліжок для хворих, але зараз ситуація «значно гірша, ніж будь-коли з початку епідемії».

Він додав, що впродовж останніх півроку уряд відновив роботу лабораторій, які, за його даними, з 200 тестів на добу у квітні зараз проводять по 34 тисячі.

Міністр закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів та наголосив, що в умовах нехтування ними ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Також він нагадав, що навесні соцмережами ширилися флешмоби з підтримки медиків. Степанов підкреслив, що зараз ситуація значно гірша, і це той самий момент, коли лікарі набагато більше потребують підтримки.

«Йдеться не про флешмоби. А про наше відповідальне ставлення до правил безпеки, щоб уповільнити розповсюдження захворювання, чим зменшити навантаження на лікарні та медиків»,

— додав він.

Нагадуємо, на 8 жовтня коронавірус підтвердили у ще 5 397 людей в Україні. Найбільше хворих за добу виявили на Харківщині (576), Києві (422), Одеській (367) та Сумській (312) областях.

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