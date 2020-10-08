В Україні вперше більше 5 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

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8 жовтня (станом на 9:00) в Україні 244 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 690 летальних (+93 – це рекорд), 108 233 пацієнти одужали (+2 263). Загалом проведено 2 489 702 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 5 397 нових випадків. Це рекорд за весь час пандемії.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Місто Київ — 25 896 осіб інфіковані за весь час (+422 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Харківська область — 22 712 (+576).

Львівська область — 21 923 (+227).

Чернівецька область — 15 757 (+168).

Одеська область — 15 704 (+367).

Тернопільська область — 14 979 (+242).

Івано-Франківська область — 14 693 (+131).

Рівненська область — 13 798 (+266).

Київська область — 10 490 (+199).

Закарпатська область — 10 473 (+100).

Волинська область — 9199 (+162).

Дніпропетровська область — 7994 (+306).

Хмельницька область — 7732 (+259).

Житомирська область — 7457 (+236).

Вінницька область — 7197 (+123).

Сумська область — 6197 (+312).

Черкаська область — 5153 (+236).

Донецька область — 5118 (+294).

Чернігівська область — 5066 (+159).

Запорізька область — 5007 (+145).

Миколаївська область — 4154 (+129).

Полтавська область — 3685 (+188).

Херсонська область — 1636 (+45).

Луганська область — 1480 (+86).

Кіровоградська область — 1234 (+19).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 жовтня до Центру надійшло 5 790 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 312 837 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 жовтня

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