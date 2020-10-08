В Україні вперше більше 5 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

- 08 жовт. 2020
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8 жовтня (станом на 9:00) в Україні 244 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 690 летальних (+93 – це рекорд), 108 233 пацієнти одужали (+2 263). Загалом проведено 2 489 702 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланнями на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці і Телеграм-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 5 397 нових випадків. Це рекорд за весь час пандемії.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Місто Київ — 25 896 осіб інфіковані за весь час (+422 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Харківська область — 22 712 (+576).
- Львівська область — 21 923 (+227).
- Чернівецька область — 15 757 (+168).
- Одеська область — 15 704 (+367).
- Тернопільська область — 14 979 (+242).
- Івано-Франківська область — 14 693 (+131).
- Рівненська область — 13 798 (+266).
- Київська область — 10 490 (+199).
- Закарпатська область — 10 473 (+100).
- Волинська область — 9199 (+162).
- Дніпропетровська область — 7994 (+306).
- Хмельницька область — 7732 (+259).
- Житомирська область — 7457 (+236).
- Вінницька область — 7197 (+123).
- Сумська область — 6197 (+312).
- Черкаська область — 5153 (+236).
- Донецька область — 5118 (+294).
- Чернігівська область — 5066 (+159).
- Запорізька область — 5007 (+145).
- Миколаївська область — 4154 (+129).
- Полтавська область — 3685 (+188).
- Херсонська область — 1636 (+45).
- Луганська область — 1480 (+86).
- Кіровоградська область — 1234 (+19).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 жовтня до Центру надійшло 5 790 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 312 837 повідомлень про підозру на COVID-19.
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