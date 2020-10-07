Приготування борщу увійде до культурної спадщини України

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Експертна рада рекомендувала Міністерству культури та інформаційної політики України внести до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини "Культуру приготування українського борщу", передає Інтерфакс-Україна, інформує NNS.

"Відбулося чергове засідання Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України. За підсумками засідання Експертна рада рекомендувала Мінкультури внести до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини п'ять елементів, серед яких "Культура приготування українського борщу",

— йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що це важливий крок у рамках підготовки номінаційного досьє до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, яку здійснює ГО "Інститут культури України".

Голова громадської організації ГО "Інститут культури України", кулінарний експерт — Євген Клопотенко зазначив:

«Ця ініціатива в мене з’явилася рік тому. Я зібрав однодумців: фольклористів, істориків, аналітиків, людей, які мають відношення до культурної спадщини. Ми об’єдналися в громадську організацією і пройшли нелегкий процедурний шлях. І сьогодні борщ вже в цьому списку».

В ГО наголосили, що це вперше в українській історії подачі Елементу до Національного переліку, коли включено загальноукраїнський елемент, а не регіональний.

Окрім культури приготування борщу, до Національного переліку ввійдуть:

"Технологія створення клембівської сорочки "з квіткою";

"Великоднє гуляння "Водити Володара" в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області";

"Борщівська народна вишивка";

"Карпатське ліжникарство".

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