Тепер отримати посилку на "Новій пошті" можна за допомогою "Дії": як це працює

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З 5 жовтня «Нова пошта» почала приймати електронні документи застосунку «Дія» для ідентифікації та верифікації особи при наданні послуг. Про це заявили в пресслужбі компанії, пише «Детектор медіа», передає NNS.

Це означає, що тепер клієнти компанії, які отримують посилки, вантажі та грошові перекази у відділенні, на прохання оператора пред’явити документи, що засвідчують особу, можуть надати замість паперових електронні версії паспорта громадянина України (ID-картки), закордонного паспорта або водійських прав з мобільного застосунку «Дія» версії 2.0 та вище.

Для цього клієнт повинен відкрити документ, що посвідчує особу, у застосунку на своєму смартфоні. Оператор за допомогою сканера зчитує штрих-код, що знаходиться безпосередньо під документом на смартфоні клієнта.

Потім запит направляється у мобільний застосунок «Дія, де клієнт підтверджує передачу документу до «Нової пошти». Протягом декількох секунд на комп’ютері оператора має висвітитись ПІБ клієнта

Якщо вони співпадають з даними отримувача, що прописані в експрес-накладній, оператор видає клієнту посилку. У разі неспівпадіння оператор «Нової пошти» попросить пред’явити паперовий документ.

Крім того, за допомогою застосунку «Дія» клієнти можуть пройти процедуру верифікації при здійсненні фінансових операцій на суму від 5000 грн, як того вимагає законодавство про фінмоніторинг.

Клієнт може надати паспорт громадянина (ID-картку) або закордонний паспорт у застосунку «Дія» для верифікації. Оператор сканує документ, після цього клієнт в своєму застосунку має погодитися з тим, що копія документу передається компанії і далі документ завантажується у систему NovaPay і зберігається відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, 5 жовтня на заході Diia Summit Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував оновлену версію додатка «Дія» та порталу «Дія».