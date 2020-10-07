Рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 жовтня

- 07 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 7 жовтня 2020 року — 239 тисяч 337 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 4 753 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд!
Найбільше нових випадків у Харківській області (+685), Києві (+383), Одеській області (+316), Дніпропетровській області (+316), Донецькій області (+263), Полтавській області (+227).
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 4 597 людей (+77 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 105 970 пацієнтів (+2 569 осіб за добу — рекорд!).
Активних хворих в Україні на 7 жовтня — 128 770.
По областях (за кількістю інфікованих + за добу):
1. Місто Київ — 25 474 особи інфіковані за весь час (+383).
2. Харківська область — 22 136 (+685).
3. Львівська область — 21 696 (+202).
4. Чернівецька область — 15 589 (+145).
5. Одеська область — 15 337 (+316).
6. Тернопільська область — 14 737 (+127).
7. Івано-Франківська область — 14 562 (+111).
8. Рівненська область — 13 532 (+158).
9. Закарпатська область — 10 373 (+56).
10. Київська область — 10 291 (+192).
11. Волинська область — 9037 (+157).
12. Дніпропетровська область — 7688 (+316).
13. Хмельницька область — 7473 (+210).
14. Житомирська область — 7221 (+151).
15. Вінницька область — 7074 (+144).
16. Сумська область — 5885 (+209).
17. Черкаська область — 4917 (+230).
18. Чернігівська область — 4907 (+95).
19. Запорізька область — 4862 (+116).
20. Донецька область — 4824 (+263).
21. Миколаївська область — 4025 (+131).
22. Полтавська область — 3497 (+227).
23. Херсонська область — 1591 (+47).
24. Луганська область — 1394 (+61).
25. Кіровоградська область — 1215 (+21).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 жовтня до Центру надійшло 5 286 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 307 047 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 жовтня
Станом на ранок 7 жовтня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 36 мільйонів 045 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 311 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби. Померли 1 мільйон 054 тисячі людей. Одужали 27 мільйонів 149 тисяч людей.