Уряд вніс зміни до проекту «Муніціпальна няня»

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Уряд на черговому засіданні затвердив постанову „Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», повідомляє NNS з посиланням на itvmg.com.

Нагадаємо, проект «муніципальна няня» був запроваджений Мінсоцполітики у січні 2019 року та реалізовувався у якості пілотного.

Зміни торкнулися компенсацій, а саме:

розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю становить два прожиткові мінімуми на дітей віком до шести років;

компенсація послуги «муніципальна няня» надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;

компенсація послуги «муніципальна няня» надається, якщо один або обоє із батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи;

компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість послуги з догляду;

муніципальна няня фізична особа – підприємець одночасно може доглядати 3-х дітей, юридична особа – 10 дітей.

Також визначено вимоги до оформлення документів, що підтверджують оплату послуги з догляду муніципальній няні.

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