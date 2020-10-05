Уряд вніс зміни до проекту «Муніціпальна няня»

- 05 жовт. 2020
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Уряд на черговому засіданні затвердив постанову „Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», повідомляє NNS з посиланням на itvmg.com.
Нагадаємо, проект «муніципальна няня» був запроваджений Мінсоцполітики у січні 2019 року та реалізовувався у якості пілотного.
Зміни торкнулися компенсацій, а саме:
- розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю становить два прожиткові мінімуми на дітей віком до шести років;
- компенсація послуги «муніципальна няня» надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;
- компенсація послуги «муніципальна няня» надається, якщо один або обоє із батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи;
- компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість послуги з догляду;
- муніципальна няня фізична особа – підприємець одночасно може доглядати 3-х дітей, юридична особа – 10 дітей.
Також визначено вимоги до оформлення документів, що підтверджують оплату послуги з догляду муніципальній няні.
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