У Харкові попрощаються з загиблими у авіакатастрофі Ан-26. Очікують на приїзд Зеленського

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6 жовтня у Харкові пройде прощання з екіпажем і курсантами Ан-26, що розбився в Чугуєві. Про це NNS повідомляє з посиланням на KHARKIV Today і Суспільне.

На церемонію прилетить Володимир Зеленський. Сьогодні на площі Свободи з ранку проходить генеральна репетиція. Про це KHARKIV Today повідомив прес-офіцер Харківського національного університету повітряних сил Олег Кошовий.

"Це генеральна репетиція перед завтрашнім урочистим прощанням з 25 загиблими курсантами та льотчиками. Завтра буде президент",

— повідомив Кошовий.

Початок церемонії — 10:00. Ховати членів екіпажу і курсантів будуть в різних місцях — там, де вирішили їх рідні. За попередньою інформацією, тіла родичам доставлять додому літаками.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, на площі Свободи зараз — кілька сотень курсантів Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба, військовий оркестр.

Нагадаємо:

В авіакатастрофі військового Ан-26 25 вересня загинули 26 людей: 19 курсантів та 7 офіцерів, члени екіпажу.

29 вересня у Харкові прощалися з курсантом з Львівщини Віталієм Вільховим. Після катастрофи він помер у лікарні.

Вижив курсант В'ячеслав Золочевський, він перебуває на лікуванні у харківському шпиталі.

Фото: Суспільне Харків