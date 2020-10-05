COVID-19: Степанов прогнозує понад 5 тисяч нових випадків до кінця тижня

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що до кінця поточного тижня в Україні почнуть виявляти понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу на добу, передає Громадське, інформує NNS.

Водночас з середини липня кількість госпіталізованих пацієнтів збільшилася у 5 разів

Про це Степанов повідомив на брифінгу 5 жовтня.

Він зазначив, що минулого тижня в Україні виявляли вже більше 4,5 тисячі нових випадків коронавірусу за добу. Новий рекорд зафіксували 3 жовтня — 4 661 хворий.

«Практично впевнений, що цього тижня ми перейдемо позначку у 5 тисяч, виходячи з нашого відношення. Можемо зростати далі»,

— наголосив Степанов.

Він також зазначає, що щодня в Україні збільшується кількість госпіталізованих людей. На ранок 5 жовтня в лікарнях з коронавірусом перебуває 16 745 людей. На середину липня їх було 3,5 тисячі, тобто майже у 5 разів менше.

Степанов зазначив, що з 37 тисяч ліжок, які виділені для лікування COVID-19, 30 тисяч вже залучені.

«Наша медична система має певну межу, як би ми не збільшували кількість ліжок. Наразі у нас 37 тисяч. Максимально, як ми можемо збільшити, це до 50 тисяч»,

— наголосив міністр і додав, що якщо в Україні люди продовжуватимуть порушувати карантин, то може виникнути ситуація, коли ліжок у лікарнях не вистачатиме.

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