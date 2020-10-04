Водители могут садиться за руль без удостоверения: подробности

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В Украине водительские удостоверения обязаны иметь при себе не все участники дорожного движения. Некоторых за отсутствие прав и свидетельства о регистрации транспорта правоохранители не имеют права оштрафовать при остановке.

Речь идет о владельцах скутеров, но в список таких "неприкасаемых" входят не все. Как сообщает NNS, ссылаясь на "Дорожный адвокат", ключевым моментом для обязательного наличия указанных документов является отнесение транспортного средства к категории "механический".

Законодательством разграничены понятия "механическое транспортное средство" и "транспортное средство". Разница между ними заключается в наличии двигателя внутреннего сгорания, а также мощности электродвигателя.

Согласно п. 1.10 правил дорожного движения:

транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки людей или грузов, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов;

механическое транспортное средство - ТС, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется, в том числе на ТС с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт;

мопед - двухколесное ТС, которое имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Таким образом, скутер с электродвигателем считается механическим при условии, что мощность двигателя более 3 кВ.

Отмечается, что к категории А1 относятся ТС, в частности скутеры, с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, так как они относятся к механическим транспортным средствам в понимании законодательства. Право на управление ими предполагает наличие разрешительных документов.

На каких скутерах можно ездить без прав, а кого оштрафуют

Наличие водительского удостоверения и регистрационного документа предусмотрено исключительно для "механических" ТС, к которым относятся скутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, а также все ТС с двигателем внутреннего сгорания.

Если скутер имеет мощность менее 3 кВт, он не относится к категории "механический" и соответственно не предусматривает для водителя необходимости иметь при себе водительское удостоверение и регистрационный документ.

В случае, если транспортное средство с электродвигателем имеет мощность более 3 кВт, наличие указанных документов является обязательным. Отсутствие этих документов предусматривает штрафы и задержание скутера.

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