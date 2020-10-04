Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 жовтня

- 04 жовт. 2020
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4 жовтня (станом на 9:00) в Україні 226 462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 397 летальних (+44 за добу), 100 107 пацієнтів одужали (+1370). Загалом проведено 2 382 259 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 4 140 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Місто Київ — 24 450 осіб інфіковані за весь час (+407 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Львівська область — 21 194 (+162).
- Харківська область — 20 518 (+414).
- Чернівецька область — 15 123 (+157).
- Одеська область — 14 539 (+160).
- Тернопільська область — 14 295 (+128).
- Івано-Франківська область — 14 232 (+139).
- Рівненська область — 13 107 (+151).
- Закарпатська область — 10 168 (+63).
- Київська область — 9752 (+161).
- Волинська область — 8591 (+136).
- Дніпропетровська область — 6931 (+212).
- Хмельницька область — 6801 (+154).
- Житомирська область — 6749 (+281).
- Вінницька область — 6716 (+162).
- Сумська область — 5171 (+263).
- Чернігівська область — 4595 (+77).
- Запорізька область — 4507 (+106).
- Черкаська область — 4480 (+50).
- Донецька область — 4187 (+323).
- Миколаївська область — 3650 (+160).
- Полтавська область — 2812 (+85).
- Херсонська область — 1427 (+87).
- Луганська область — 1288 (+81).
- Кіровоградська область — 1179 (+21).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 жовтня до Центру надійшло 4 076 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 293 492 повідомлення про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Україна на 10 місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19 за добу
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