Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 жовтня

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4 жовтня (станом на 9:00) в Україні 226 462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 397 летальних (+44 за добу), 100 107 пацієнтів одужали (+1370). Загалом проведено 2 382 259 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 4 140 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Місто Київ — 24 450 осіб інфіковані за весь час (+407 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Львівська область — 21 194 (+162).

Харківська область — 20 518 (+414).

Чернівецька область — 15 123 (+157).

Одеська область — 14 539 (+160).

Тернопільська область — 14 295 (+128).

Івано-Франківська область — 14 232 (+139).

Рівненська область — 13 107 (+151).

Закарпатська область — 10 168 (+63).

Київська область — 9752 (+161).

Волинська область — 8591 (+136).

Дніпропетровська область — 6931 (+212).

Хмельницька область — 6801 (+154).

Житомирська область — 6749 (+281).

Вінницька область — 6716 (+162).

Сумська область — 5171 (+263).

Чернігівська область — 4595 (+77).

Запорізька область — 4507 (+106).

Черкаська область — 4480 (+50).

Донецька область — 4187 (+323).

Миколаївська область — 3650 (+160).

Полтавська область — 2812 (+85).

Херсонська область — 1427 (+87).

Луганська область — 1288 (+81).

Кіровоградська область — 1179 (+21).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 жовтня до Центру надійшло 4 076 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 293 492 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Україна на 10 місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19 за добу

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