Посадку Ан-26 затримали через інший літак, на борту якого був син командувача Повітряних сил - голова Харківської ОДА

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Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що посадку літака Ан-26, який розбився 25 вересня на Харківщині, затримали на майже хвилину через посадку іншого літака, передає Громадське, інформує NNS.

Про це Кучер сказав в етері ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

На борту того другого борту перебував син командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова. Кучер, утім, кілька разів заперечив, що натякає, нібито Ан-26 затримали саме через те, що на борту іншого перебував син Дроздова.

Командувач Повітряних сил стверджує: на момент аварії сам не знав, який саме літак розбився. Він також заявив, що посадці Ан-26 не міг завадити інший літак, як це говорить Кучер.

Голова Харківської ОДА входить до складу урядової комісії з розслідування аварії Ан-26, очолює її віцепрем'єр Олег Уруський.

Що сказав Кучер?

«Ви сказали з приводу свого сина, який перебував на другому борту. Це те, про що я кажу, що пріоритет посадки було дано другому борту, який був справний. Я не дозволяв собі до цього моменту, поки ви цього не сказали, публічно оголошувати цю історію, хоча я знав про це все. При цьому на момент посадки другого борту було відомо, що перший борт несправний»,

— сказав голова Харківської ОДА.

Після уточнення ведучого Савіка Шустера Олексій Кучер зазначив: не має на увазі те, що Ан-26 спеціально затримали через перебування на іншому борту сина командувача Повітряних сил ЗСУ.

Перед тим Кучер виклав у своєму Telegram відео, де заявив про «маніпулятивні закиди» на свою адресу з боку речника командування Повітряних сил Юрія Гната. Голова Харківської ОДА зазначив, що був одним із перших, хто прибув на місце аварії, тому й знає про другий літак і затримку посадки Ан-26.

Що сказав Дроздов?

Олексій Дроздов у відповідь закликав Кучера «не робити квапливих висновків».

«Літак, який перебував на посадці на відстані 4 кілометрів, або літак, який перебував на траверсі і ще має пролетіти по прямій десь 6 кілометрів, аби виконати розворот і зайти на посадку… Будь ласка, спершу порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів»,

— додав він.

Командувач Повітряних сил заявив, що не давав жодної вказівки керівнику польотів.

«Ви (Кучер — ред.) зараз сказали, що було надано пріоритет літаку, в якому сидів мій син. Я це не бравую. Я перебував у такому ж стані, як і всі ті батьки»,

— зазначив Дроздов.

Що відомо про аварію?

Авіакатастрофа Ан-26 на Харківщині сталася надвечір 25 вересня. З 27 людей на борту (20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил і семеро офіцерів, ще одного курсанта не допустили до польоту) одразу після аварії вижили двоє.

Один із них (курсант зі Львова) помер у Харківській лікарні невідкладної медичної допомоги, інший (із Харківської області) перебуває у Харківському військовому шпиталі.

Володимир Зеленський доручив тимчасово призупинити польоти на всіх Ан-26 в Україні до з'ясування обставин трагедії.

Офіс генпрокурора порушив справи за статтею 416 Кримінального кодексу. Слідство у цій справі проводитиме Державне бюро розслідувань. Воно наразі перевіряє чотири версії того, що сталося.

Слідчі вже допитали понад 40 свідків, взяли ДНК родичів загиблих для експертизи, вилучили бортові самописці, які вже почали розшифровувати.