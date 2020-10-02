Нардеп Дубінський виявився автором фейку про "повій Майдану", спонсором був ексміністр Клименко - ЗМІ

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Народний депутат від «Слуги Народу» та колишній продюсер програми «Гроші» Олександр Дубінський на замовлення колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка поширював фейки про Євромайдан. Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info, передає Громадське, інформує NNS.

Журналісти отримали листування між Олександром Дубінським, ексголовредом «Вєстєй» Ігорем Гужвою та Ольгою Семченко ㅡ главою холдингу «Вєсті» та цивільною дружиною Клименка.

У листуванні з грудня 2013 по лютий 2014 вони обговорювали план заходів з дискредитації Євромайдану. Зокрема, в одному з листів під назвою «Предложения по информационной кампании «Майдан меньшинства» Дубінський запропонував план з 20 заходів для «очорнення» Євромайдану.

Для його реалізації виділили близько 500 тисяч доларів, ще 100 тисяч заклали на «непередбачувані витрати». Автор кампанії, Дубінський, мав отримати 10% від загальної суми.

Зокрема, на пропозицію Ольги Семченко Олександр Дубінський організував створення фейку про нібито проституцію та продаж наркотиків на Євромайдані.

Замовний матеріал створювали з допомогою підконтрольних міліціонерів. Вони мали привезти з київських околиць до Хрещатика повій, розповісти їм, що саме потрібно говорити, й, можливо, забезпечити їх наркотиками.

За планом, колега Дубінського, журналістка програми «Гроші» Ярослава Коба мала приїхати та відзняти «прихованою камерою» провокативний матеріал, щоб створити та поширити в інтернеті сюжет.

Далі ㅡ міліція повинна була «накрити» бордель і дати коротку «аналітику» щодо того, що протест перетворився на центр розпусти.

Озвучений в листуванні план підтвердився реальними журналістськими матеріалами та постами учасників схеми у Facebook.

Аккаунт, з яких листувався Дубінський, вказаний у його профілі у Facebook та публічно використовувався під час організації круглого столу за участю Олександра Клименка за президентства Віктора Януковича.

Пізніше і сам Дубінський підтвердив його справжність, однак заперечив те, що обговорював кампанію проти Євромайдану. Журналістка Ярослава Коба, яка знімала замовні ролики, заявила, що на той час тільки прийшла на канал «1+1» та «не розуміла, що і для кого знімала».

Що ще відомо про Дубінського?

Згідно з розслідуванням "Наших Грошей" на Bihus.Info, Дубінський, його дружина і мати володіють 24-ма квартирами загальною площею 2000 кв.м, земельними ділянками площею 70 соток і 17 автомобілями. Загальна вартість майна становить 2,5 мільйона доларів.

У 2017-му Дубінський подав документи, скориставшись спрощеною процедурою, яка передбачає наявність румунського коріння. Однак замість того, щоб шукати румунське коріння, Дубінський знайшов фірму, яка сама за гроші «знаходить» румунське коріння клієнтам.