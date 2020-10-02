Лікувати буде нікому – Степанов про велику загрозу для України

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Україні продовжує стрімко зростати кількість хворих COVID-19, а також показник госпіталізації хворих. Можливості системи охорони здоров'я вже були збільшені в 2 рази, але "є межа", і скоро може банально не вистачити медиків на всіх хворих. Про це NNS повідомляє з посиланням на APnews.

Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу сьогодні, 2 жовтня.

"Ми постійно вводимо нові лікарні для лікування хворих COVID-19, нарощуємо тестування, збільшуємо кількість ліжок з піднятим киснем. За 6 місяців була проведена дуже велика копітка робота. Можливості нашої системи були збільшені в 2 рази... Але в будь-якій системі є своя межа. Ми можемо скільки завгодно вводити нові ліжка, підводити кисень, але у нас банально може не вистачити медичних працівників, які надають медичну допомогу",

- сказав Максим Степанов.

Він закликав усіх дотримуватися карантинних заходів для запобігання поширенню інфекції. І зазначив, що зараз лікування в умовах стаціонару проходять 15797 інфікованих коронавірусом людей. За минулу добу в українські лікарні госпіталізували 801 людину.

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