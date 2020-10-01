Які партії подолають 5% бар’єр на місцевих виборах

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Умовний 5% бар’єр на місцевих виборах 25 жовтня подолають п’ять політичних партій. Усі вони сьогодні представлені у Верховній Раді. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», передає Громадське, інформує NNS.

Так, 15,5% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, віддасть голос «Слугу Народу», по 11,4% — за «Європейську Солідарність» та «Опозиційну платформу — За життя». «Батьківщина» набере 8,3% голосів, а «За майбутнє» — 6,2%.

Радикальну партію Олега Ляшка підтримують 4,9%. За партії «Наш край» та УДАР Віталія Кличка готові віддати свої голоси по 3,1%, ВО «Свобода» — 3,0%, партію Шарія — 2,5%, партію «Сила і честь» — 2,0%, партії «Пропозиція» та «Голос» — по 1,8%, партію «Перемога Пальчевського» — 1,7%.

Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, — 23,4%.

Також зазначимо, що 56% опитаних зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Вагаються (50/50) — 20% респондентів, можливо візьмуть участь — ще 8% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах зазначили 15% українців.

Опитування проводили протягом 25-28 вересня серед повнолітнього населення України в усіх областях, крім анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу.

Загалом опитали 5 тисяч людей методом CATI — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,4%.

Нагадуємо, місцеві вибори в Україні пройдуть у неділю, 25 жовтня. Обиратимуть депутатів місцевих рад — сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах, — а також міського голову Києва та голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад.

Українські громадяни, які хворіють на коронавірусну хворобу чи мають підозру на COVID-19, зможуть проголосувати на місцевих виборах вдома. Однак для цього необхідно подати заявку до 23 жовтня включно.

Фото УНІАН