З 1 жовтня в Україні починається осінній призов до армії

- 01 жовт. 2020
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З 1 жовтня в Україні стартує призовна кампанія на строкову службу в армію. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів, передає news.liga.net, інформує NNS.
Призовна кампанія триватиме протягом жовтня-грудня. Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 27 років, які не мають права на відстрочку.
Для тих, у кого немає освіти, термін служби становитиме 18 місяців. Призовники, які отримали ступінь бакалавра або магістра проведуть в армії 12 місяців.
При цьому тих, кому від 18-19 років призиватимуть за бажанням (письмовою заявою).
Всього на службу призвуть 13 570 українців:
- до Збройних сил – 7500;
- до Державної спеціальної служби транспорту – 600;
- в Національну гвардію – 4970;
- до Держприкордонслужби – 500.
Найбільше осіб планується призвати в Дніпропетровській (1265), Харківській (953) і Одеській (735) областях. У Києві мають відправити на службу 547 осіб.
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