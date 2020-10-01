З 1 жовтня в Україні починається осінній призов до армії

01 жовт. 2020
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З 1 жовтня в Україні стартує призовна кампанія на строкову службу в армію. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів, передає news.liga.net, інформує NNS.

Призовна кампанія триватиме протягом жовтня-грудня. Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 27 років, які не мають права на відстрочку.

Для тих, у кого немає освіти, термін служби становитиме 18 місяців. Призовники, які отримали ступінь бакалавра або магістра проведуть в армії 12 місяців. 

При цьому тих, кому від 18-19 років призиватимуть за бажанням (письмовою заявою).

Всього на службу призвуть 13 570 українців:

- до Збройних сил – 7500;

- до Державної спеціальної служби транспорту – 600;

- в Національну гвардію – 4970;

- до Держприкордонслужби – 500.

Найбільше осіб планується призвати в Дніпропетровській (1265), Харківській (953) і Одеській (735) областях. У Києві мають відправити на службу 547 осіб.

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Автор: Маруся Оффон

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