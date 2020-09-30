Стало відомо, як переноситимуть робочі дні у 2021 році

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Стало відомо, як переноситимуть робочі дні у зв’язку зі святами в Україні у 2021 році. Відповідне рішення прийняв Кабмін сьогодні, 30 вересня, - повідомляє NNS з посиланням на БУХГАЛТЕР.UA.

З метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2021 році 7 січня - Різдва Христового, 24 серпня - Дня незалежності України та 14 жовтня - Дня захисника України для працівників, яким установлений 5-денниий робочий тиждень із двома вихідними у суботу та неділю, рекомендують перенести наступні робочі дні:

п'ятницю 8 січня на суботу 16 січня;

понеділок 23 серпня на суботу 28 серпня;

п'ятницю 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Отже, завдяки такому перенесенню працівники у 2021 році матимуть тричі по 4 вихідних дні підряд.

Слід пам’ятати, що таке перенесення не стосується органів ПФУ, ДКСУ Укрпошти та банківських установ.

Також пам'ятайте, що кожен роботодавець самостійно приймає рішення, чи переносити йому робочі дні згідно рекомендацій КМУ.

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