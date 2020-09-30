Украинцы назвали наиболее востребованную информацию в СМИ

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В августе 2020 года наиболее востребованной информации в средствах массовой информации были новости о событиях в Украине и мире. Новостями интересуются 67,6%.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, передает NNS со ссылкой на rbc.ua.

На втором месте - художественные фильмы/мультфильмы, документальные фильмы (51,7%).

Юмористические шоу являются популярными среди 38,8% украинцев, сериалы - среди 31,5%.

В то же время политические ток-шоу интересны для 23,4% респондентов.

Еще 19,9% смотрят тематические материалы, связанные с хобби (кулинария, садоводство, техника и т. п), 18,9% - реалити-шоу, 17,8% - талант-шоу или музыкальные шоу.

Спортом интересуются 17,2% респондентов, политической аналитикой - 16,6%.

Кроме того, для 16,0% опрошенных интересна информация об актуальных событиях их города/села.

Образовательные и научно-популярные материалы смотрят 14,7% респондентов, детские телепрограммы - 2,7%.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года среди 2022 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Исследование проведено по заказу ГО "Детектор Медиа". Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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