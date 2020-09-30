Пенсионный возраст: на заслуженный отдых все будут идти в 65 лет

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В 2050 году каждый третий украинец будет старше 60 лет. Как сокращение и старение населения повлияет на жизнь в Украине, пишет NNS ссылаясь на информацию сайта "Сегодня".

"На пенсию выходит поколение, которое по численности в полтора раза больше, чем молодежь, которая выходит на рынок труда. Демографические изменения – серьезный вызов для пенсионной системы",

– говорит Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

Соотношение пенсионеров и работающих может пострадать – пенсии попросту нечем будет платить. В Украине работает солидарная пенсионная система – все, кто работает официально и уплачивает налоги, фактически платит пенсии нынешним пенсионерам.

Уже со следующего 2021 года повышение пенсионного возраста закончится – мужчины и женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет. Пока в Украине не поднимают вопрос о дальнейшем поднятии планки выхода на пенсию. Но это неизбежно, считает демограф.

"Скорее всего, придется поднимать пенсионный возраст. Потому что 60 лет для европейской страны – это очень мало. В соседних странах пенсионный возраст уже достигает 63-65 лет. Другое дело, что повышение возраста должно вписываться в продолжительность жизнь. Мы очень сильно отличаемся от других стран тем, что у нас практически не растет продолжительность жизни, а уровень смертности не уменьшается. Это очень сильно тормозит политику повышения пенсионного возраста",

– говорит Лидия Ткаченко.

Для сравнения, в Украине ожидаемая продолжительность жизни составляет 71,6 года (мужчины – 66,69, женщины – 76,72), в странах ЕС – 81 год (мужчины – 78,2, женщины 83,6).

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