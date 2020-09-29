Україна може залишитися без ліків і ветпрепаратів з нового року

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Через неузгодженість законодавства з нового року Україна може залишитися без ліків, ЗЗР та ветеринарних препаратів. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Агроперспектива.

З 1 січня 2021 року вступає в дію обов’язкова умова позначення одиниць SI на продукції під час її виробництва та введення в обіг.

Однак, для деяких галузей економіки, зокрема, засобів захисту рослин, ветеринарних препаратів, лікарських засобів тощо, де питання внесення змін до маркування продукції суворо регулюється державою, введення в дію даної системи має бути поступовим. Так, наприклад, процес внесення змін до етикетки для засобів захисту рослин на практиці займає до 6 місяців, що з урахуванням сезонності агрохімічного бізнесу може призвести до фактичної втрати ринку. Адже компанії абсолютно не встигнуть перелаштувати процеси — залишилось майже три місяці.

"Після введення в дію Наказу Мінекономрозвитку №914 в законодавстві утворилася так звана «виделка»: Наказом Міндовкілля №490 від 2006 року встановлено, що одиниці вимірювання мають зазначатися на етикетці виключно українською мовою, тоді як Наказ Мінекономрозвитку вимагає дублювання латинським алфавітом. Відповідно, бізнес не може виконати обидві вимоги одночасно. У той же час, навіть якщо спробувати виконати вимогу Мінекономрозвитку, то станом на сьогодні в Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів міститься більше 3 тисяч найменувань продуктів. Ресурси новоствореного Міндовкілля суттєво обмежені і якщо весь агрохімічний ринок одночасно звернеться до нього з заявами на внесення змін до етикетки, як це вимагається зараз, наступні 6–12 місяців процес державної реєстрації ЗЗР та добрив буде заблоковано. Така неузгодженість у роботі урядових установ може стати причиною дефіциту продукції з 1 січня 2021 року",

— наголосив Віктор Погорілий, керівник Агрохімічного напрямку Європейської Бізнес Асоціації.

Особливого занепокоєння викликає загроза перебоїв у постачанні лікарських засобів в Україну через наявність цілого ряду колізій та відсутність чіткого регулювання застосування вимог Наказу Мінекономрозвитку №914 до маркування ліків. Окрім необхідності внесення змін до тексту на упаковках ліків, у Наказі Мінекономрозвитку вживається термін «введення в обіг», тлумачення якого щодо регулювання лікарських засобів відсутнє у законодавстві та який є непритаманний цій сфері. Мінеконорозвитку розуміє під ним весь процес ввезення та розмитнення продукції, що неможливо виконати за такий короткий час. Це, разом із необхідністю проходити тривалий процес перереєстрації маркування виключно з метою технічних змін, що не викликані потребами пацієнтів, може призвести до того, що вже з 1 січня 2021 року українці можуть залишитися без лікарських засобів, що є надзвичайно критичним в умовах світової пандемії.

Тому, Європейська Бізнес Асоціація звертається до Прем’єр-міністра України із закликом втрутитись у вирішення даної ситуації, аби інноваційні ЗЗР, ветеринарні препарати та лікарські засоби не зникли із ринку України. Так, в даному контексті варто врегулювати визначення, як-то «введення в обіг» та дозволити вище зазначеним категоріям бізнесу в плановому порядку подавати нові етикетки (а не з обмеженням до 1 січня 2021 року), аби мінімізувати ризик припинення постачання та обігу продукції, а головне — убезпечити від припинення лікування пацієнтів.

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