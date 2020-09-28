В Україні змінять процедуру в'їзду для іноземців під час карантину

Завантажте мобільний додаток сайту

Уряд України готується ухвалити зміни до постанови № 641, яка запроваджувала заборону на в’їзд іноземних громадян, крім категорій-винятків, пише Європейська правда, передає NNS.

Згідно з проєктом рішення, який є у розпорядженні Європейської правди, в'їзд буде дозволено за наявності страхового полісу, що включає випадки, пов'язані з Covid-19.

Документ планують затвердити за процедурою, що дозволяє ухвалювати урядові рішення у дні, коли не відбувається повноцінного засідання уряду.

Згідно з проєктом, з постанови виключать положення, яке запровадило повну заборону на в'їзд іноземців.

Напомість у статтю 10. "Ha території України на період дії карантину забороняється" додано новий пункт: 4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства.

Згідно з ним, в'їзд забороняється "без наявного поліса (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією - партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVІD-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні".

З цієї норми є винятки для "іноземців, осіб без громадянства, які постіно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру'', які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил".

Аналогічна вимога поширюється і на перетин контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства.

Процедура самоізоляції та виходу з неї у разі отримання негативного ПЛР-тесту для іноземців, які "прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19" встановлюється ідентичною з тією, що й для українців, які прибули з таких держав. Виняток встановлений для окремих категорій іноземців, як-то дипломатів, інструкторів НАТО, тощо.

Раніше ми писали: Україна не буде продовжувати заборону на в'їзд для іноземців