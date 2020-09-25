Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 вересня

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 25 вересня 2020 року — 191 тисяча 671 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 3 565 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за добу зафіксували в Києві (380), Харківській (297), Тернопільській (245), Дніпропетровській (225) та Львівській (215) областях.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 827 людей (+70 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 85 133 пацієнти (+1675 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 102 711 людей.

Загалом проведено 2 156 653 тестування методом ПЛР.

По областях (за кількістю інфікованих):

1. Місто Київ — 21 045 осіб інфіковані за весь час (+380 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

2. Львівська область — 19 465 (+215).

3. Харківська область — 16 490 (+297).

4. Чернівецька область — 13 736 (+174).

5. Івано-Франківська область — 13 080 (+128).

6. Тернопільська область — 12 579 (+245).

7. Одеська область — 12 470 (+161).

8. Рівненська область — 11 774 (+153).

9. Закарпатська область — 9490 (+74).

10. Київська область — 8430 (+144).

11. Волинська область — 7362 (+127).

12. Вінницька область — 5653 (+97).

13. Житомирська область — 5403 (+141).

14. Хмельницька область — 5361 (+176).

15. Дніпропетровська область — 4917 (+225).

16. Чернігівська область — 3770 (+123).

17. Сумська область — 3474 (+122).

18. Черкаська область — 3459 (+104).

19. Запорізька область — 3428 (+140).

20. Донецька область — 2851 (+84).

21. Миколаївська область — 2782 (+65).

22. Полтавська область — 1752 (+75).

23. Кіровоградська область — 1052 (+13).

24. Херсонська область — 954 (+49).

25. Луганська область — 894 (+53).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 вересня

Станом на ранок 25 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 32 мільйони 420 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 316 (майже рекорд) тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 987 тисяч людей. Одужали 23 мільйони 934 тисячі людей.

Читайте ще: З 28 вересня в Україні почне діяти новий поділ на карантинні зони

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України