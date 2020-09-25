Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 вересня

- 25 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 25 вересня 2020 року — 191 тисяча 671 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 3 565 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за добу зафіксували в Києві (380), Харківській (297), Тернопільській (245), Дніпропетровській (225) та Львівській (215) областях.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 827 людей (+70 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 85 133 пацієнти (+1675 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні — 102 711 людей.
Загалом проведено 2 156 653 тестування методом ПЛР.
По областях (за кількістю інфікованих):
1. Місто Київ — 21 045 осіб інфіковані за весь час (+380 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
2. Львівська область — 19 465 (+215).
3. Харківська область — 16 490 (+297).
4. Чернівецька область — 13 736 (+174).
5. Івано-Франківська область — 13 080 (+128).
6. Тернопільська область — 12 579 (+245).
7. Одеська область — 12 470 (+161).
8. Рівненська область — 11 774 (+153).
9. Закарпатська область — 9490 (+74).
10. Київська область — 8430 (+144).
11. Волинська область — 7362 (+127).
12. Вінницька область — 5653 (+97).
13. Житомирська область — 5403 (+141).
14. Хмельницька область — 5361 (+176).
15. Дніпропетровська область — 4917 (+225).
16. Чернігівська область — 3770 (+123).
17. Сумська область — 3474 (+122).
18. Черкаська область — 3459 (+104).
19. Запорізька область — 3428 (+140).
20. Донецька область — 2851 (+84).
21. Миколаївська область — 2782 (+65).
22. Полтавська область — 1752 (+75).
23. Кіровоградська область — 1052 (+13).
24. Херсонська область — 954 (+49).
25. Луганська область — 894 (+53).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 вересня
Станом на ранок 25 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 32 мільйони 420 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 316 (майже рекорд) тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 987 тисяч людей. Одужали 23 мільйони 934 тисячі людей.
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