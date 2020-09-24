В Україні від коронавірусу померли двоє дітей

24 вер. 2020
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За минулу добу 23 вересня в Україні зафіксована друга смерть дитини від початку пандемії. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком.

Відповідну заяву сьогодні зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

«За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії»,

— сказав він.

Степанов також зазначив, що за добу одужало 1788 пацієнтів. Це є рекордом за весь час пандемії, бо такої кількості одужань в Україні ще не було.

«За минулу добу захворіло 3372 особи, з них 242 дитини, а також 172 медичних працівники. Було госпіталізовано 685 людей»,

- повідомив міністр.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 вересня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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