Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 вересня

- 24 вер. 2020
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В Україні станом на ранок 24 вересня 2020 року — 188 тисяч 106 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 3 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Регіонами з найбільшим зростанням захворювань стали: Київ (+330), Дніпропетровська (+298), Харківська (+285), Тернопільська (+265) та Львівська (+205) області.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 757 людей (+52 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 83 458 пацієнтів (+1769 за добу — новий рекорд!).
Досі хворіють в Україні 100 891.
Загалом проведено 2 129 156 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
1. Місто Київ — 20 665 осіб інфіковані за весь час (+330 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
2. Львівська область — 19 250 (+205).
3. Харківська область — 16 193 (+285).
4. Чернівецька область — 13 562 (+114).
5. Івано-Франківська область — 12 952 (+141).
6. Тернопільська область — 12 334 (+265).
7. Одеська область — 12 309 (+179).
8. Рівненська область — 11 621 (+162).
9. Закарпатська область — 9416 (+73).
10. Київська область — 8286 (+138).
11. Волинська область — 7235 (+103).
12. Вінницька область — 5556 (+101).
13. Житомирська область — 5262 (+71).
14. Хмельницька область — 5185 (+136).
15. Дніпропетровська область — 4692 (+298).
16. Чернігівська область — 3647 (+110).
17. Черкаська область — 3355 (+117).
18. Сумська область — 3352 (+72).
19. Запорізька область — 3288 (+139).
20. Донецька область — 2767 (+133).
21. Миколаївська область — 2717 (+74).
22. Полтавська область — 1677 (+47).
23. Кіровоградська область — 1039 (+15).
24. Херсонська область — 905 (+37).
25. Луганська область — 841 (+27).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 24 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 648 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 253 177 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Станом на ранок 24 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 32 мільйони 097 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 315 (майже рекорд) тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.
Померли 981 тисяча людей. Одужали 23 мільйони 680 тисяч людей.