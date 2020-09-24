Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 вересня

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В Україні станом на ранок 24 вересня 2020 року — 188 тисяч 106 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 3 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Регіонами з найбільшим зростанням захворювань стали: Київ (+330), Дніпропетровська (+298), Харківська (+285), Тернопільська (+265) та Львівська (+205) області.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 3 757 людей (+52 підтверджених смерті від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 83 458 пацієнтів (+1769 за добу — новий рекорд!).

Досі хворіють в Україні 100 891.

Загалом проведено 2 129 156 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

1. Місто Київ — 20 665 осіб інфіковані за весь час (+330 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

2. Львівська область — 19 250 (+205).

3. Харківська область — 16 193 (+285).

4. Чернівецька область — 13 562 (+114).

5. Івано-Франківська область — 12 952 (+141).

6. Тернопільська область — 12 334 (+265).

7. Одеська область — 12 309 (+179).

8. Рівненська область — 11 621 (+162).

9. Закарпатська область — 9416 (+73).

10. Київська область — 8286 (+138).

11. Волинська область — 7235 (+103).

12. Вінницька область — 5556 (+101).

13. Житомирська область — 5262 (+71).

14. Хмельницька область — 5185 (+136).

15. Дніпропетровська область — 4692 (+298).

16. Чернігівська область — 3647 (+110).

17. Черкаська область — 3355 (+117).

18. Сумська область — 3352 (+72).

19. Запорізька область — 3288 (+139).

20. Донецька область — 2767 (+133).

21. Миколаївська область — 2717 (+74).

22. Полтавська область — 1677 (+47).

23. Кіровоградська область — 1039 (+15).

24. Херсонська область — 905 (+37).

25. Луганська область — 841 (+27).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 24 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 648 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 253 177 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 24 вересня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 32 мільйони 097 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 315 (майже рекорд) тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовані у світі минулої доби.

Померли 981 тисяча людей. Одужали 23 мільйони 680 тисяч людей.