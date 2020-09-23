«Пакунок малюка» в нових умовах: що важливо знати

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Батьки зможуть отримати «пакунок малюка» у натуральній формі чи самостійно обрати необхідні товари. Про це NNS повідомляє з посиланням на БУХГАЛТЕР.UA.

У рамках реалізації пілотного проекту монетизації одноразової допомоги "пакунок малюка" за пропозицією Мінсоцполітики запроваджено інтернет-платформу, де в першу чергу вітчизняним виробникам надано можливість розмістити дитячі товари та "пакунок малюка" у натуральній формі. Про це інформує сайт міністерства.

Інтернет-платформа дасть можливість батькам легко обрати необхідні товари або вже укомплектований "пакунок малюка". Про це йшлося на зустрічі представників Міністерства соціальної політики України та Асоціації виробників із національними виробниками дитячих товарів та іншими суб'єктами господарювання у сфері торгівлі дитячими товарами.

У ході заходу сторонами обговорено єдині кваліфікаційні вимоги до учасників платформи, єдині правила співпраці для чесної, прозорої конкуренції та пропозиції учасників щодо найвигідніших умов з реалізації соціальної програми.

Станом на 17.09.2020 р. видано соціальні картки для виплат одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" 25,6 тис. батькам новонароджених. У системі соціального захисту населення зареєстровано 13800 заяв на отримання грошової компенсації, з них включено до виплати 10 тис. осіб. Очікувана дата перерахування коштів грошової компенсації на спеціальні рахунки отримувачів - 24.09.2020 р.

До пілотного проекту приєдналися 25 ретейлерів (юридичних та фізичних осіб), якими внесено до Реєстру закладів торгівлі інформацію щодо 61 торгової точки: 11 інтернет та 50 наземних магазинів. Дані про роздрібні торговельні точки з Реєстру закладів торгівлі, що приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проекту, доступні за ПОСИЛАННЯМ.

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