Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 вересня

23 вер. 2020
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23 вересня (станом на 9:00) в Україні 184 734 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3705 летальних, 81 670 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 3 497 нових випадків. Загалом проведено 2 102 377 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 769 пацієнтів (це рекорд). Померли 63 людини.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Вінницька область — 5 455 випадків;
  • Волинська область — 7 132 випадки;
  • Дніпропетровська область — 4 394 випадки;
  • Донецька область — 2 634 випадки;
  • Житомирська область — 5 191 випадок;
  • Закарпатська область — 9 343 випадки;
  • Запорізька область — 3 149 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12 811 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 024 випадки;
  • м. Київ — 20 335 випадків;
  • Київська область — 8 148 випадків;
  • Львівська область — 19 045 випадків;
  • Луганська область — 814 випадків;
  • Миколаївська область — 2 643 випадки;
  • Одеська область — 12 130 випадків;
  • Полтавська область — 1 630 випадків;
  • Рівненська область — 11 459 випадків;
  • Сумська область — 3 280 випадків;
  • Тернопільська область — 12 069 випадків;
  • Харківська область — 15 908 випадків;
  • Херсонська область — 868 випадків;
  • Хмельницька область — 5 049 випадків;
  • Чернівецька область — 13 448 випадків;
  • Черкаська область — 3 238 випадків;
  • Чернігівська область — 3 537 випадків.

Телеграм-канал Блискавка повідомляє, що за добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській (403), Тернопільській (337) області, місті Києві (307), Одеській (287), Львівській (252) та Дніпропетровській (176) областях.

Госпіталізовано за 22 вересня у заклади охорони здоров’я 711 осіб — це рекорд (госпіталізації підлягають люди з важким перебігом хвороби);

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 819 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 249 529 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 вересня

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Автор: NNS - Національна служба новин

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