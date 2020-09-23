Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 вересня

Завантажте мобільний додаток сайту

23 вересня (станом на 9:00) в Україні 184 734 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3705 летальних, 81 670 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 3 497 нових випадків. Загалом проведено 2 102 377 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 769 пацієнтів (це рекорд). Померли 63 людини.

Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 455 випадків;

Волинська область — 7 132 випадки;

Дніпропетровська область — 4 394 випадки;

Донецька область — 2 634 випадки;

Житомирська область — 5 191 випадок;

Закарпатська область — 9 343 випадки;

Запорізька область — 3 149 випадків;

Івано-Франківська область — 12 811 випадків;

Кіровоградська область — 1 024 випадки;

м. Київ — 20 335 випадків;

Київська область — 8 148 випадків;

Львівська область — 19 045 випадків;

Луганська область — 814 випадків;

Миколаївська область — 2 643 випадки;

Одеська область — 12 130 випадків;

Полтавська область — 1 630 випадків;

Рівненська область — 11 459 випадків;

Сумська область — 3 280 випадків;

Тернопільська область — 12 069 випадків;

Харківська область — 15 908 випадків;

Херсонська область — 868 випадків;

Хмельницька область — 5 049 випадків;

Чернівецька область — 13 448 випадків;

Черкаська область — 3 238 випадків;

Чернігівська область — 3 537 випадків.

Телеграм-канал Блискавка повідомляє, що за добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській (403), Тернопільській (337) області, місті Києві (307), Одеській (287), Львівській (252) та Дніпропетровській (176) областях.

Госпіталізовано за 22 вересня у заклади охорони здоров’я 711 осіб — це рекорд (госпіталізації підлягають люди з важким перебігом хвороби);

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 819 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 249 529 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 вересня

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України