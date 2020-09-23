Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 вересня

- 23 вер. 2020
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23 вересня (станом на 9:00) в Україні 184 734 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3705 летальних, 81 670 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 3 497 нових випадків. Загалом проведено 2 102 377 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 769 пацієнтів (це рекорд). Померли 63 людини.
Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 455 випадків;
- Волинська область — 7 132 випадки;
- Дніпропетровська область — 4 394 випадки;
- Донецька область — 2 634 випадки;
- Житомирська область — 5 191 випадок;
- Закарпатська область — 9 343 випадки;
- Запорізька область — 3 149 випадків;
- Івано-Франківська область — 12 811 випадків;
- Кіровоградська область — 1 024 випадки;
- м. Київ — 20 335 випадків;
- Київська область — 8 148 випадків;
- Львівська область — 19 045 випадків;
- Луганська область — 814 випадків;
- Миколаївська область — 2 643 випадки;
- Одеська область — 12 130 випадків;
- Полтавська область — 1 630 випадків;
- Рівненська область — 11 459 випадків;
- Сумська область — 3 280 випадків;
- Тернопільська область — 12 069 випадків;
- Харківська область — 15 908 випадків;
- Херсонська область — 868 випадків;
- Хмельницька область — 5 049 випадків;
- Чернівецька область — 13 448 випадків;
- Черкаська область — 3 238 випадків;
- Чернігівська область — 3 537 випадків.
Телеграм-канал Блискавка повідомляє, що за добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській (403), Тернопільській (337) області, місті Києві (307), Одеській (287), Львівській (252) та Дніпропетровській (176) областях.
Госпіталізовано за 22 вересня у заклади охорони здоров’я 711 осіб — це рекорд (госпіталізації підлягають люди з важким перебігом хвороби);
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 819 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 249 529 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 вересня
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