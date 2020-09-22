"Це просто треш якийсь": у МОЗ очікують на спалах коронавірусу через фестиваль у Запоріжжі

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обурився проведенням фестивалю Khortytsia Freedom у Запоріжжі і очікує нового спалаху COVID-19 у місті. Про це Степанов заявив на брифінгу у вівторок, 22 вересня, пише Громадське, інформує NNS.

«Обов’язково треба було провести такий захід, зібрати десятки тисяч людей? У мене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, це просто треш якийсь — те, що ви робите. У мене просто немає іншого слова»,

— обурювався Степанов.

Він зазначив, що напередодні відбулася зустріч із мерами обласних центрів, де «вони домовилися, що не використовуватимуть COVID-19 для політичної боротьбі». Через проведення таких заходів, за словами Степанова, обов’язково буде збільшення кількості хворих коронавірусом.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 вересня

Що це за фестиваль і чи дотримувалися там заходів безпеки?

Це дводенний музичний фестиваль, який проводиться щорічно у Парку Металургів у Запоріжжі. На фестивалі співали відомі українські виконавці: Аліна Паш, Макс Барських, Сергій Бабкін, «Ляпіс-98» та інші.

Організатори обіцяли проводити на Khortytsia Freedom температурний скринінг, забезпечити відвідувачів антисептиками, а також призначити медичних працівників, які працювали безпосередньо на локаціях фестивалю.

Однак глядачі нехтували заходами безпеки. На фото можна побачити, що майже ніхто не вдягнув маску. Люди дуже щільно стояли одне до одного біля сцени та не зберігали дистанцію. Утім ведучі фестивалю наголошували на тому, що треба дотримуватися дистанції та носити маску.

Протягом двох днів на фестивалі були представники Держпрождспоживслужби, у якої не виникло питань до заходів безпеки щодо COVID-19.

Головне фото: 061.ua