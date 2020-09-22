У Держбюро розслідувань новий керівник - третій за рік. Що про нього відомо?

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Виконувачем обов’язків директора Державного бюро розслідувань став Олексій Сухачов. Його попередник Олександр Соколов повернувся на посаду заступника директора. Про це йдеться на сайті ДБР, пише Громадське, передає NNS.

Сухачов народився в Харкові, там же здобув вищу освіту — в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. Йому 42 роки, він доктор юридичних наук, заслужений юрист України. У правоохоронних органах почав працювати з 2000 року на посаді слідчого, дослужившись до заступника Головного управління Центрального управління Служби безпеки України.

Фото: Державне бюро розслідувань

У 2017-2019 роках Сухачов працював на посаді заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Генеральної прокуратури України. У липні 2019-го його звільнили через непроходження атестації. Сухачов оскаржив це рішення в Окружному адміністративному суді й виграв справу, поновившись на посаді в липні 2020 року.

Протягом цього часу, згідно з офіційною біографією, Сухачов проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

Що відомо про статки Сухачова?

Новий в.о. директора ДБР одружений, має двох синів. Згідно з декларацією Сухачова, майже все майно сім’ї належить дружині (земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів на Київщині) або Баєвій Галині Олександрівні, яка надає його Сухачову в безоплатне користування (йдеться про чотири квартири в Києві площею 107 квадратних метрів кожна). Син Сухачова Олександр також володіє двома квартирами по 41,7 квадратного метра кожна.

У Сухачова є 39 тисяч доларів готвікою і 99 тисяч гривень на банківському рахунку. За минулий рік він заробив 629 тисяч гривень за основним місцем роботи. Також новий в.о. директора ДБР має у своїй власності автівку Toyota Camry (2007 рік випуску); у дружини — Lexus RX-350 (2010), яким фактично користується чоловік, а також ще одна Toyota Camry 2011 року, зареєстрована на Бориса Баєва.

17 березня Верховна Рада призначила генпрокурором Ірину Венедіктову, яка до цього виконувала обов'язки директора ДБР. Після цього виконувати обов'язки глави ДБР почав її заступник Олександр Соколов.