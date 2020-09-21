Свіжий рейтинг партій: за кого планують голосувати українці

- 21 вер. 2020
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Якби вибори до Верховної ради відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б п'ять партій. Про це свідчать дані опитування КМІС, пише РБК-Україна, інформує NNS.
Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Радикальна партія".
Мають шанси також партія Шарія і партія «Сила і честь».
За даними КМІС, продовжує знижуватися рейтинг партії "Слуга народу". Якщо у квітні її підтримували 32,6%, виборців, які визначилися та планують голосувати, у травні - 28%, то у вересні - 21,5% респондентів.
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У середині вересня серед виборців, які визначилися, рейтинг партій наступний:
- 21,5% проголосували б за партію "Слуга народу",
- 17,8% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",
- 16,3% - за партію "Європейська Солідарність",
- 8,7% - за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
- 6,3% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
- 4,1% - за "Партію Шарія",
- 4% - за партію "Сила і честь",
- 3,3% - за партію "Свобода",
- 3,1% - за партію "Громадянська позиція",
- 2,8% - за партію "Українська стратегія Гройсмана",
- 2,6% - за партію "УДАР",
- 1,9% - за партію "За майбутнє",
- 1,8% - за партію "Самопоміч",
- 1,8% - за партію "Опозиційний блок",
- 1,3% - за партію "Голос",
- 1% - за партію "ПроПозиція",
- 0,8% - за партію "Національний корпус",
- за інші партії - загалом 0,9%.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI з 12 до 16 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.