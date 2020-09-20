22 області та Київ не можуть послаблювати карантин

20 вер. 2020
Перегляди: 113

Завантажте мобільний додаток сайту

Станом на 20 вересня в Україні послабити карантин не можуть 22 області, а також Київ. Про це NNS повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

У всіх цих регіонах перевищено допустимий показник захворюваності на COVID-19, який не повинен бути більшим, ніж 40 осіб на 100 тисяч населення.

Послабити карантин не можуть у:
  • Вінницькій,
  • Волинській,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій
  • Житомирській,
  • Закарпатській,
  • Запорізькій,
  • Івано-Франківській,
  • Київській,
  • Луганській,
  • Львівській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Полтавській
  • Рівненській,
  • Сумській,
  • Тернопільській,
  • Харківській,
  • Хмельницькій,
  • Черкаській,
  • Чернівецькій
  • Чернігівській областях.

Готові пом'якшити обмеження лише Кіровоградська і Херсонська області.

Раніше ми повідомляли: Укрзалізниця відновлює продаж квитків на поїзди з низки міст (список)

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Автор: NNS - Національна служба новин

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 вересня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 вересня
20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних (+41), 77 512 пацієнтів одужало (+758). За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР.
Докладніше
...

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі