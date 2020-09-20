22 області та Київ не можуть послаблювати карантин

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Станом на 20 вересня в Україні послабити карантин не можуть 22 області, а також Київ. Про це NNS повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

У всіх цих регіонах перевищено допустимий показник захворюваності на COVID-19, який не повинен бути більшим, ніж 40 осіб на 100 тисяч населення.

Послабити карантин не можуть у:

Вінницькій,

Волинській,

Дніпропетровській,

Донецькій

Житомирській,

Закарпатській,

Запорізькій,

Івано-Франківській,

Київській,

Луганській,

Львівській,

Миколаївській,

Одеській,

Полтавській

Рівненській,

Сумській,

Тернопільській,

Харківській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Чернівецькій

Чернігівській областях.

Готові пом'якшити обмеження лише Кіровоградська і Херсонська області.

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