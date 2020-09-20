22 області та Київ не можуть послаблювати карантин

- 20 вер. 2020
- Перегляди: 113
Завантажте мобільний додаток сайту
Станом на 20 вересня в Україні послабити карантин не можуть 22 області, а також Київ. Про це NNS повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
У всіх цих регіонах перевищено допустимий показник захворюваності на COVID-19, який не повинен бути більшим, ніж 40 осіб на 100 тисяч населення.
Послабити карантин не можуть у:
- Вінницькій,
- Волинській,
- Дніпропетровській,
- Донецькій
- Житомирській,
- Закарпатській,
- Запорізькій,
- Івано-Франківській,
- Київській,
- Луганській,
- Львівській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Полтавській
- Рівненській,
- Сумській,
- Тернопільській,
- Харківській,
- Хмельницькій,
- Черкаській,
- Чернівецькій
- Чернігівській областях.
Готові пом'якшити обмеження лише Кіровоградська і Херсонська області.
Раніше ми повідомляли: Укрзалізниця відновлює продаж квитків на поїзди з низки міст (список)
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних (+41), 77 512 пацієнтів одужало (+758). За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР.
...