Гірше тільки в РФ: Україна на другому місці за добовою смертністю від COVID-19 в Європі

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19 вересня Україна вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної хвороби. Про це NNS повідомляє, посилаючись на дані онлайн-лічильника Worldometers.

Як зазначається, в Україні було зареєстровано 48 нових летальних випадків.

Першою в рейтингу опинилася Росія з 144 померлими. Слідом за Україною на третє місце вийшла Румунія, де померли 42 людини.

Першу п'ятірку рейтингу закрили Великобританія і Франція з 27 і 26 летальними випадками відповідно.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 вересня

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