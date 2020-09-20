Гірше тільки в РФ: Україна на другому місці за добовою смертністю від COVID-19 в Європі

20 вер. 2020
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19 вересня Україна вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної хвороби. Про це NNS  повідомляє, посилаючись на дані онлайн-лічильника Worldometers.

Як зазначається, в Україні було зареєстровано 48 нових летальних випадків.

Першою в рейтингу опинилася Росія з 144 померлими. Слідом за Україною на третє місце вийшла Румунія, де померли 42 людини.

Першу п'ятірку рейтингу закрили Великобританія і Франція з 27 і 26 летальними випадками відповідно.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 вересня

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Автор: NNS - Національна служба новин

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 вересня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 вересня
20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних (+41), 77 512 пацієнтів одужало (+758). За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР.
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