Гірше тільки в РФ: Україна на другому місці за добовою смертністю від COVID-19 в Європі

- 20 вер. 2020
- Перегляди: 126
Завантажте мобільний додаток сайту
19 вересня Україна вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної хвороби. Про це NNS повідомляє, посилаючись на дані онлайн-лічильника Worldometers.
Як зазначається, в Україні було зареєстровано 48 нових летальних випадків.
Першою в рейтингу опинилася Росія з 144 померлими. Слідом за Україною на третє місце вийшла Румунія, де померли 42 людини.
Першу п'ятірку рейтингу закрили Великобританія і Франція з 27 і 26 летальними випадками відповідно.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 вересня
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
20 вересня (станом на 9:00) в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних (+41), 77 512 пацієнтів одужало (+758). За добу зафіксовано 2 966 нових випадків. Загалом проведено 2 038 850 тестувань методом ПЛР.
...