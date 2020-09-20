Електронні рецепти: у МОЗ оголосили про введення нової системи

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Міністерство охорони здоров'я України розробило план переходу на електронний лікарський рецепт. Про це NNS повідомляє з посиланням на Оbozrevatel.

Як повідомив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, такі рецепти будуть фіксуватися в системі, і можна буде чітко простежити, яким лікарем це виписано і чи потрібно було виписувати.

"У нас розроблений чіткий алгоритм і план впровадження електронного рецепту в Україні, ми почали рухатися за цим планом",

– зазначив він.

За словами Степанова, згідно плану, вже в 2021 році буде введений електронний рецепт на наркотичні засоби, інсуліни та імуносупресивні препарати.

"У 2022 році ми збираємося зробити електронний рецепт на всі антибіотики, тобто антибактеріальну терапію, і в 2023 році – на всі інші рецептурні лікарські засоби",

– заявив міністр.

З 2023 року система має запрацювати повністю, тобто всі лікарські засоби, які повинні відпускатися за рецептами, будуть відпускатися виключно за електронними рецептами.

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