В 2021 році абітурієнти проходитимуть ЗНО по-новому

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На відміну від попередніх років, для вступників впроваджують на вибір два різновиди ЗНО - один, де перевірятимуть і мову, і літературу. Інший - спрощений, для технічних спеціальностей, де лише мова.Також серед новацій шкільного випуску і обов’язкова атестація з математики. Про це NNS повідомляє з посиланням на Діло.

Обов’язкова з математики державна підсумкова атестація (ДПА) для усіх випускників досі була за вибором. Якщо торік випускники шкіл складали 3 предмети шкільної атестації, то цієї весни будуть 4 ДПА.

В Центрі оцінювання якості освіти нагадують, що про обов’язкову математику оголосили ще торік. Шкільна атестація з математики буде дворівневою, одна легша - для базового знання предмета, інша складніша, яка і буде як оцінка ЗНО для вступу на технічні факультети.

Іще одна кардинальна новація вступу-2021 – випускники зможуть обирати, яке ЗНО складати: з української мови і літератури чи лише з української мови. Тільки мову зможуть складати на деякі технічні спеціальності і саме цю новацію вже розкритикував мовний омбудсмен України Тарас Кремінь:

“Скасування обов’язкового ЗНО з української літератури – це одна з найбільших загроз, яка може бути щодо і освітньої реформи, і державної гуманітарної політики загалом. Засвоїти українську мову без високого рівня вивчення української літератури – неможливо”.

У Центрі оцінювання якості освіти запевнили, що хвилюватися нічого, адже спрощений варіант ЗНО з української мови передбачає і знання літератури.

У Міносвіти кажуть, що умови вступу ще обговорюють. І який саме сертифікат буде обов’язковий у виші – лише мовний чи комплексний із літературою – ще вирішують з огляду на реакцію суспільства, бо готові прислухатись.

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